Пресс-центр РИАМО - это одна из самых посещаемых информационных площадок московского региона. Среди постоянных гостей нашего пресс-центра - крупные региональные чиновники, известные экономисты, общественные деятели, звезды шоу-бизнеса, спортсмены.





Пресс-центр оснащен площадками для работы операторов телекамер, специальным освещением для видео- и фотосъемки, современными видео- и аудиосистемами, а также бесплатным доступом в Интернет. Для спикеров выделена отдельная комната, где можно подготовиться к выступлению или организовать интервью в непринужденной обстановке. Гости пресс-центра по предварительной договоренности могут воспользоваться фуршетной зоной для организации кофе-брейков и парковочными местами для автомобилей на территории РИАМО.