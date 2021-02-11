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Пресс-центр РИАМО
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ПРЕСС-ЦЕНТР РИАМО

Пресс-центр РИАМО - это одна из самых посещаемых информационных площадок московского региона. Среди постоянных гостей нашего пресс-центра - крупные региональные чиновники, известные экономисты, общественные деятели, звезды шоу-бизнеса, спортсмены.

 

Пресс-центр оснащен площадками для работы операторов телекамер, специальным освещением для видео- и фотосъемки, современными видео- и аудиосистемами, а также бесплатным доступом в Интернет. Для спикеров выделена отдельная комната, где можно подготовиться к выступлению или организовать интервью в непринужденной обстановке. Гости пресс-центра по предварительной договоренности могут воспользоваться фуршетной зоной для организации кофе-брейков и парковочными местами для автомобилей на территории РИАМО.

Зал пресс-центра

Зал пресс-центра одновременно вмещает около 40 человек, а за столом президиума могут расположиться до 4 спикеров. Также выделена отдельная зона для организации пресс-подходов и стендапов.

Технические возможности

Пресс-центр оснащен радиомикрофонами, звуковым и световым оборудованием для качественной фото- и видеосъемки, а также монитором для демонстрации презентаций и других мультимедийных материалов.

Интернет

Для комфортной работы журналистов в пресс-центре имеются оборудованные компьютерами рабочие места с выходом в Интернет и бесплатный WI-FI.

 

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Материалы пресс-конференции
Выберите период
Выбрать
16 марта 2021 12:00
ПЕРЕНОС Пресс-конференция по развитию велопроизводства в России
12 марта 2021 12:00
Пресс-конференция по борьбе с аварийностью в Подмосковье
11 февраля 2021 16:00
Пресс-конференция по развитию системы раздельного сбора мусора в Подмосковье
11 февраля 2021 13:00
Пресс-конференция Уполномоченного по правам ребенка в Подмосковье Ксении Мишоновой
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