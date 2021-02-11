Пресс-центр РИАМО - это одна из самых посещаемых информационных площадок московского региона. Среди постоянных гостей нашего пресс-центра - крупные региональные чиновники, известные экономисты, общественные деятели, звезды шоу-бизнеса, спортсмены.
Пресс-центр оснащен площадками для работы операторов телекамер, специальным освещением для видео- и фотосъемки, современными видео- и аудиосистемами, а также бесплатным доступом в Интернет. Для спикеров выделена отдельная комната, где можно подготовиться к выступлению или организовать интервью в непринужденной обстановке. Гости пресс-центра по предварительной договоренности могут воспользоваться фуршетной зоной для организации кофе-брейков и парковочными местами для автомобилей на территории РИАМО.
Зал пресс-центра одновременно вмещает около 40 человек, а за столом президиума могут расположиться до 4 спикеров. Также выделена отдельная зона для организации пресс-подходов и стендапов.
Пресс-центр оснащен радиомикрофонами, звуковым и световым оборудованием для качественной фото- и видеосъемки, а также монитором для демонстрации презентаций и других мультимедийных материалов.
Для комфортной работы журналистов в пресс-центре имеются оборудованные компьютерами рабочие места с выходом в Интернет и бесплатный WI-FI.